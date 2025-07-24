В налоговой объяснили, как проверить наличие налогового долга

Просроченная уплата налогов приводит к начислению пени и штрафных санкций.

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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками налогов разъясняет, как проверить наличие налогового долга.

Налоговый долг – явление, с которым может столкнуться каждый плательщик налогов.

Довольно часто бывает так, что у экономически активных предприятий возникает задолженность перед бюджетом по уплате налогов, сборов и платежей, контролируемых органами ГНС. Просроченная уплата налогов приводит к начислению пени и штрафных санкций, которые увеличивают общий размер обязательств перед бюджетом.

В случае возникновения налогового долга предприятию назначается налоговый управляющий (ст. 91 НКУ), который проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия-должника и принимает меры по принудительному взысканию налогового долга, включая взыскание по самостоятельно задекларированным денежным обязательствам с банковских счетов на основании решения суда или руководителя и подачу в суд исковых заявлений о приостановлении расходных операций, ареста счетов.

Для отдельных категорий должников может быть введено временное ограничение права выезда за границу руководителей предприятий, что является чувствительным в случае предприятий, осуществляющих международную деятельность.

Помимо прямых финансовых потерь, наличие налогового долга негативно влияет на репутацию плательщика налогов, ограничивает участие в тендерах и в условиях военного положения наличие долга влияет на получение справки об отсутствии задолженности для бронирования работников предприятия.Также налоговый управляющий в пределах Налогового кодекса проводит описание ликвидного имущества в налоговый залог.

При этом плательщик налогов сохраняет право пользоваться таким имуществом с учетом ограничений, предусмотренных НКУ, и может реализовывать его только с согласия контролирующего органа (ст. 92 НКУ), заменив его на другое ликвидное имущество такой или большей стоимости.

В случае если налоговым управляющим описана готовая продукция, должник имеет право реализовывать ее без согласия органа контроля, но при условии, что средства, за вычетом заработной платы и ЕСВ, будут направлены должником на погашение налогового долга перед бюджетом.Налоговыми управляющими Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов не реже одного раза в квартал проводится проверка состояния сохранения имущества плательщиков налогов, которое находится в налоговом залоге.

В случае установления отчуждения описанного имущества без согласия контролирующего органа к предприятию применяется штраф в размере 100% суммы отчуждения.Полнота и своевременная уплата платежей в бюджет – приоритет в деятельности Центрального управления.

Специалисты постоянно проводят работу с плательщиками налогов относительно погашения налогового долга.

За первое полугодие текущего года состоялось 14 рабочих встреч с крупными плательщиками налогов, имеющими налоговый долг при значительных объемах поставок.

Во время рабочих встреч с целью погашения долга специалистами управления по работе с налоговым долгом предприятию сообщается о последствиях неуплаты задолженности перед бюджетом и осуществлении мер согласно п. 89.3 ст.89 НКУ и предлагается в ближайший срок погасить налоговый долг, при этом подчеркивается, что при уплате сумм налогового долга плательщики налогов должны в реквизитах «Назначение платежа» платежной инструкции заполнять код вида оплаты «140» - «Уплата средств в счет погашения налогового долга/задолженности по единому взносу/денежных обязательств»

С начала 2025 года, учитывая принятые меры по погашению долга, Центральным управлением обеспечено поступление в государственный бюджет в размере 312 млн гривен налогового долга, 11 млн гривен уплаты недоимки единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и 44 млн гривен в счет погашения просроченной задолженности по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии.

Для предотвращения возникновения задолженности плательщикам налогов необходимо своевременно уплачивать определенные суммы налоговых обязательств, самостоятельно и регулярно следить за наличием/отсутствием налогового долга с помощью сервиса «Электронный кабинет плательщика налогов» и, в случае необходимости, обращаться за консультациями относительно механизма погашения долга к управлению по работе с налоговым долгом Центрального управления.

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