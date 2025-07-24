У податковій пояснили, як перевірити наявність податкового боргу

Прострочена сплата податків призводить до нарахування пені та штрафних санкцій.

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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, як перевірити наявність податкового боргу.

Податковий борг – явище, з яким може зіткнутися кожен платник податків. Доволі часто буває так, що в економічно-активних підприємств виникає заборгованість перед бюджетом зі сплати податків, зборів та платежів, що контролюються органами ДПС.

Прострочена сплата податків призводить до нарахування пені та штрафних санкцій, які збільшують загальний розмір зобов’язань перед бюджетом.

У разі виникнення податкового боргу підприємству призначається податковий керуючий (ст. 91 ПКУ), який проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства-боржника та вживає заходів щодо примусового стягнення податкового боргу, включаючи стягнення по самостійно задекларованих грошових зобов’язаннях з рахунків у банках на підставі рішення суду або керівника та подання до суду позовних заяв щодо зупинення видаткових операцій, арешту рахунків.

Для окремих категорій боржників може бути запроваджено тимчасове обмеження права виїзду за кордон керівників підприємств, що є чутливим у випадку підприємств, які здійснюють міжнародну діяльність.

Окрім безпосередніх фінансових втрат, наявність податкового бору негативно впливає на репутацію платника податків, обмеження для участі у тендерах та в умовах воєнного стану наявність боргу впливає на отримання довідки про відсутність заборгованості для бронювання працівників підприємства.

Також податковий керуючий в межах Податкового кодексу проводить опис ліквідного майна в податкову заставу.

При цьому платник податків зберігає право користуватися таким майном з урахуванням обмежень, передбачених ПКУ, та може реалізовувати його лише за згодою контролюючого органу (ст. 92 ПКУ), замінивши його на інше ліквідне майно такої або більшої вартості. У разі якщо податковим керуючим описано готову продукцію, боржник має право реалізовувати її без згоди органу контролю, але за умови, що кошти, за вирахуванням заробітної плати та ЄСВ, будуть направлені боржником на погашення податкового боргу перед бюджетом.

Податковими керуючими Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків не рідше одного разу на квартал проводиться перевірка стану збереження майна платників податків, яке знаходиться в податковій заставі.

У разі встановлення відчуження описаного майна без згоди контролюючого органу до підприємства застосовується штраф у сумі 100% суми відчуження.

Повнота та своєчасна сплата платежів до бюджету – пріоритет у діяльності Центрального управління. Фахівці постійно проводять роботу з платниками податків щодо погашення податкового боргу.

За перше півріччя поточного року відбулось 14 робочих зустрічей з великими платниками податків, які мають податковий борг при значних обсягах постачання.

Під час робочих зустрічей з метою погашення боргу фахівцями управління по роботі з податковим боргом підприємству повідомляється про наслідки не сплати заборгованості перед бюджетом та здійснення заходи відповідно до п. 89. 3 ст.89 ПКУ та пропонується в найближчий термін погасити податковий борг, при цьому слід наголосили, що при сплаті сум податкового боргу платники податків повинні у реквізитах «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнювати код виду сплати «140» - «Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу/заборгованості з єдиного внеску/грошових зобов’язань».

З початку 2025 року, враховуючи вжиті заходи щодо погашення боргу, Центральним управлінням забезпечено надходження до державного бюджету у розмірі 312 млн гривень податкового боргу, 11 млн гривень сплати недоїмки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 44 млн гривень в рахунок погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії.

Для попередження виникнення заборгованості платникам податків потрібно вчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань, самостійно та регулярно стежити за наявністю/відсутністю податкового боргу за допомогою сервісу «Електронний кабінет платника податків» та, у разі потреби, звертатись за консультаціями щодо механізму погашення боргу до управління по роботі з податковим боргом Центрального управління.

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