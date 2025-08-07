В Черкассах неизвестный устроил стрельбу в McDonald’s — он находится с оружием в помещении

В центре Черкасс неизвестный открыл стрельбу в заведении общественного питания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах неизвестный мужчина устроил стрельбу в заведении общественного питания в центре города. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.

«Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента. Подробности позже», — заявили в полиции.

Издание Суспільне сообщает, что инцидент произошел возле «МакДональдса» на улице Смелянской.

Фото: suspilne.media

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.