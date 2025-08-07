Правительство предлагает законодательно закрепить десятилетнюю гарантию на новостройки

Правительственный проект закона устанавливает четкий срок ответственности за скрытые дефекты.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13607, которым предлагается установить обязательный 10-летний гарантийный срок на вновь построенные объекты, официально принятые в эксплуатацию.

Предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины, Законы Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "О защите прав потребителей", которыми предусмотреть следующее:

подрядчик гарантирует качество законченных строительных работ и смонтированных конструкций, достижение объектом строительства определенных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;

гарантийные сроки качества оконченных строительных работ устанавливаются в договоре подряда с учетом требований к этим работам и конструкциям, определенным в проектной документации;

гарантийный срок для оконченных строительством объектов составляет десять лет со дня принятия в эксплуатацию оконченного строительством объекта, если больший гарантийный срок не установлен договором подряда. Подрядчик отвечает за недостатки, выявленные в пределах гарантийного срока, если он не докажет, что они произошли не по его вине;

гарантийный срок на законченные строительством объекты, принятые в установленном порядке в эксплуатацию (кроме объектов, строительство которых осуществлялось на основании строительного паспорта, и объектов, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1), работы на которых выполнены хозяйственным методом) составляет десять лет со дня принятия в эксплуатацию;

гарантия качества на законченные строительством объекты обеспечивается заказчиком (его правопреемником). Заказчик (его правопреемник) отвечает за недостатки, которые влияют на эксплуатационную пригодность законченного строительством объекта (недвижимого имущества) и обнаружены в пределах гарантийного срока, если он не докажет, что они произошли не по его вине.

