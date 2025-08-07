Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский обсудили шаги к мирному соглашению

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с Владимиром Зеленским мирное соглашение, а также будущее членство Украины в ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, обсуждались следующие шаги по пути к заключению соглашения о мире и будущем членстве Украины в Европейском Союзе.

"Я поговорила с Владимиром Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущего членства Украины в Европейском Союзе, а также его восстановление. Позиция Европы четкая. Мы полностью поддерживаем Украину. Мы и в дальнейшем будем играть активную роль, чтобы обеспечить Еврорадио".

Напомним, что Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном результаты переговоров с Дональдом Трампом и партнерами.

