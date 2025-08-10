Практика судов
$36 тысяч за побег восьми уклонистов — на Закарпатье мужчина пытался подкупить пограничника

12:14, 10 августа 2025
Правоохранители задержали мужчину, который за 36 тысяч долларов пытался подкупить пограничника для переправки восьми военнообязанных в Румынию.
На Закарпатье полиция задержала мужчину, пытавшегося подкупить пограничника для переправки восьми военнообязанных в Румынию. Об этом сообщает полиция региона.

Канал побега организовал 21-летний житель Береговского района.

Для реализации преступной схемы мужчина попытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы — он предложил пограничнику по 4 500 долларов за каждого «клиента» за беспрепятственный пропуск через официальный пункт пересечения границы.

Известно, что злоумышленник планировал передавать часть денег в качестве авансового платежа, а остаток — после успешного пересечения границы сопровождаемыми им лицами.

Спецоперацию по задержанию фигуранта правоохранители при силовой поддержке бойцов КОРДа провели во время передачи им аванса должностному лицу.

На месте также обнаружили автомобиль Mercedes Sprinter, в котором находились восемь мужчин.

За их незаконную переправку он планировал заплатить в общей сложности 36 тысяч долларов. Фигурант как раз вез их к пункту пропуска для дальнейшего незаконного пересечения границы.

Как установили следователи полиции, каждый из «клиентов» платил организатору от 10 до 20 тысяч долларов.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Его действия следователи Главного управления Нацполиции квалифицировали по ч. 3 ст. 332 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений, и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

По ходатайству следствия суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В деле продолжается следствие. Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к схеме.

