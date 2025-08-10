$36 тисяч за втечу восьми ухилянтів — на Закарпатті чоловік намагався підкупити прикордонника

Правоохоронці затримали чоловіка, який за 36 тисяч доларів намагався підкупити прикордонника для переправлення восьми військовозобов’язаних до Румунії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті поліція затримала чоловіка, який намагався підкупити прикордонника для переправлення вісьмох військовозобов’язаних до Румунії. Про це повідомляє поліція регіону.

Організував канал втечі 21-річний мешканець Берегівського району.

Для реалізації злочинної схеми чоловік намагався підкупити службову особу ДПСУ — запропонував прикордоннику по 4500$ за кожного «клієнта» за безперешкодний перетин кордону через офіційний пункт пропуску.

Відомо, що зловмисник планував передавати частину коштів у вигляді авансового платежу, а решту — після успішного перетину кордону особами, яких він супроводжував.

Спецоперацію із затримання фігуранта правоохоронці, за силової підтримки бійців КОРДу, провели під час передачі ним авансу службовій особі.

На місці події також було виявлено автомобіль «Mercedes Sprinter», у якому перебували вісім чоловіків.

За їх незаконне переправлення він планував сплатити загалом 36 тисяч доларів. Їх фігурант саме віз до пункту пропуску для подальшого незаконного переправлення за кордон.

Як встановили слідчі поліції, кожен із «клієнтів» сплачував організаторові від 10 до 20 тисяч доларів.

Зловмисника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії слідчі Головного управління Національної поліції інкримінували за ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів та надання неправомірної вигоди службовій особі. За клопотанням слідчих суд обрав затриманому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У справі триває слідство. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.