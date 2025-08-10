Практика судов
  1. В Украине

В Затоке на пляже взорвалась мина: предварительно, есть погибшие — СМИ

12:32, 10 августа 2025
В Затоке Одесской области взорвалась мина у берега.
В Затоке на пляже взорвалась мина: предварительно, есть погибшие — СМИ
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В курортном поселке Затока Одесской области взорвалась мина. Об этом сообщают местные одесские Telegram-каналы.

Известно, что трагедия произошла на пляже. В результате подрыва мины, как утверждается, есть жертвы.

На данный момент нет официального подтверждения от полиции.

Издание «Думская» сообщает, что мина взорвалась в море, примерно в 50 м от берега. В это время в воде находился мужчина, который не выжил.

В полиции изданию сообщили, что правоохранители выехали на место и собирают всю информацию об инциденте. Подробности станут известны позже.

Согласно данным областной администрации, пляжи в Затоке не входят в перечень открытых зон, и находиться там не разрешено, хотя в поселке принимают туристов.

Напомним, что 7 июня в Затоке во время купания в море в результате взрыва мины погибли двое мужчин.

Жителей и гостей Одесской области призывают неукоснительно соблюдать правила режима военного положения и не выходить на пляжные участки Черноморского побережья, доступ к которым запрещен.

Граждан призывают не пренебрегать мерами безопасности и отдыхать только на тех пляжах, которые были проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса Черное море

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Осужденный за уклонение от призыва просил применить к нему институт освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы – что решил Верховный Суд

Осужденный за уклонение от призыва выразил желание проходить военную службу, однако не мог его реализовать, поскольку считался призванным по мобилизации и не мог быть призван еще раз на военную службу по контракту.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

Депутаты предлагают создать Лигу сдерживания деструктивной деятельности в киберпространстве

Высшим органом управления Лиги предлагается определить съезд специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности, на котором, в частности, утверждать положение о членских взносах, установление размера членских взносов и других платежей членов Лиги.

Высший совет правосудия утвердил Коммуникационную стратегию на 2025-2029 годы, но кто и как будет ее воплощать в жизнь, не ясно

Без понимания, кто, когда и за какие деньги будет реализовывать Коммуникационную стратегию ВСП, Стратегия может остаться лишь очередной декларацией о намерениях.

Позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не означает, что ее нужно применять во всех делах – суд отменил приказ ТЦК о призыве забронированного и обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава

Апелляционный административный суд пояснил, что забронированного мужчину, который был призван в результате противоправного приказа ТЦК, можно уволить с военной службы, а позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не является позицией по образцовому делу, то есть не должна применяться во всех случаях.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду