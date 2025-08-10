В Затоке на пляже взорвалась мина: предварительно, есть погибшие — СМИ

В курортном поселке Затока Одесской области взорвалась мина. Об этом сообщают местные одесские Telegram-каналы.
Известно, что трагедия произошла на пляже. В результате подрыва мины, как утверждается, есть жертвы.
На данный момент нет официального подтверждения от полиции.
Издание «Думская» сообщает, что мина взорвалась в море, примерно в 50 м от берега. В это время в воде находился мужчина, который не выжил.
В полиции изданию сообщили, что правоохранители выехали на место и собирают всю информацию об инциденте. Подробности станут известны позже.
Согласно данным областной администрации, пляжи в Затоке не входят в перечень открытых зон, и находиться там не разрешено, хотя в поселке принимают туристов.
Напомним, что 7 июня в Затоке во время купания в море в результате взрыва мины погибли двое мужчин.
Жителей и гостей Одесской области призывают неукоснительно соблюдать правила режима военного положения и не выходить на пляжные участки Черноморского побережья, доступ к которым запрещен.
Граждан призывают не пренебрегать мерами безопасности и отдыхать только на тех пляжах, которые были проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещения.
