В Затоке на пляже взорвалась мина: предварительно, есть погибшие — СМИ

В Затоке Одесской области взорвалась мина у берега.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В курортном поселке Затока Одесской области взорвалась мина. Об этом сообщают местные одесские Telegram-каналы.

Известно, что трагедия произошла на пляже. В результате подрыва мины, как утверждается, есть жертвы.

На данный момент нет официального подтверждения от полиции.

Издание «Думская» сообщает, что мина взорвалась в море, примерно в 50 м от берега. В это время в воде находился мужчина, который не выжил.

В полиции изданию сообщили, что правоохранители выехали на место и собирают всю информацию об инциденте. Подробности станут известны позже.

Согласно данным областной администрации, пляжи в Затоке не входят в перечень открытых зон, и находиться там не разрешено, хотя в поселке принимают туристов.

Напомним, что 7 июня в Затоке во время купания в море в результате взрыва мины погибли двое мужчин.

Жителей и гостей Одесской области призывают неукоснительно соблюдать правила режима военного положения и не выходить на пляжные участки Черноморского побережья, доступ к которым запрещен.

Граждан призывают не пренебрегать мерами безопасности и отдыхать только на тех пляжах, которые были проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.