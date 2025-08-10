У Затоці на пляжі вибухнула міна: попередньо, є загиблі — ЗМІ

У Затоці на Одещині вибухнула міна біля берега.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В курортному селищі Затока Одеської області вибухнула міна. Про це повідомляють місцеві одеські Telegram-канали

Відомо, що трагедія сталася на пляжі. Внаслідок підриву міни, як стверджується, є жертви.

Наразі немає офіційного підтвердження від поліції.

Видання «Думська» вказує, що міна вибухнула в морі, приблизно за 50 м від берега. У цей час у воді перебував чоловік, який не вижив.

У поліції виданню повідомили, що правоохоронці виїхали на місце та збирають усю інформацію про інцидент. Подробиці стануть відомі пізніше.

За даними обласної адміністрації, пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон і перебування там не дозволено, хоча в містечку приймають туристів.

Додамо, що 7 червня в Затоці під час купання у морі в результаті вибуху міни загинули двоє чоловіків.

Жителів та гостей Одещини закликають неухильно дотримуватися правил режиму воєнного стану і не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя, доступ до яких заборонено.

Громадян закликають не нехтувати заходами безпеки і відпочивати лише на тих пляжах, які були перевірені фахівцями на відсутність небезпечних предметів і дозволені для відвідувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.