Какие нюансы следует учесть при заключении трудового договора по совместительству — разъяснение Гоструда

Работодатель не имеет права вынуждать работника подписывать трудовой договор, если они не согласовали все условия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работа по совместительству — распространённая практика в Украине, когда работник, кроме основного места работы, выполняет трудовые обязанности ещё и у другого работодателя либо у того же, но по другой должности. Такое оформление имеет свои особенности, которые касаются как порядка заключения трудового договора, так и оформления документов.

В Гоструда объясняют, что количество трудовых договоров, по которым работник может трудиться по совместительству, законодательством не ограничено. В то же время при заключении трудового договора на работу по совместительству стороны должны учитывать реальную возможность работника выполнять такую работу.

Условия трудового договора должны быть заранее согласованы, особенно в части регулирования рабочего времени, графика работы такого работника, который не должен совпадать с графиком работы по основному месту работы.

Запрещается принуждение работника к заключению трудового договора, который содержит условия, по которым между работником и работодателем не достигнуто взаимного согласия (статья 9 КЗоТ).

Законодательство о труде не содержит отдельных требований к процедуре оформления на работу работника по совместительству, алгоритм оформления трудовых отношений с учётом требований законодательства может быть таким:

1. Предоставление гражданином документов, предусмотренных законодательством

При заключении трудового договора гражданин обязан подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии) либо сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а в случаях, предусмотренных законодательством, — также документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья, соответствующий военно-учётный документ и другие документы (ч. 2 статья 24 КЗоТ).

2. Подготовка и подписание трудового договора

Трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме. Случаи, когда соблюдение письменной формы является обязательным, установлены статьёй 24 КЗоТ. В период действия военного положения стороны по соглашению определяют форму трудового договора (ч. 1 ст. 2 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года №2136-IX).

3. Подготовка и издание приказа (распоряжения) о приёме на работу

Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя (ч. 4 статьи 24 КЗоТ).

4. Подача уведомления в ГНС о приёме работника до начала работы

Порядок подачи уведомления Государственной налоговой службе и её территориальным органам о приёме работника утверждён постановлением Кабинета Министров Украины от 17.06.2015 №413.

5. Информирование работника об условиях работы в соответствии с требованиями статьи 29 КЗоТ

До начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать его о:

месте работы (информация о работодателе, включая его местонахождение), трудовой функции, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дате начала работы;

определённом рабочем месте, обеспечении необходимыми для работы средствами;

правах и обязанностях, условиях труда;

наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые ещё не устранены, и возможных последствиях их воздействия на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором — под подпись;

правилах внутреннего трудового распорядка или условиях установления режима работы, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также о положениях коллективного договора (в случае его заключения);

прохождении инструктажа по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;организации профессионального обучения работников (если такое обучение преду

смотрено);

продолжительности ежегодного отпуска, условиях и размере оплаты труда;

процедуре и установленных Кодексом законов о труде Украины сроках предупреждения о прекращении трудового договора, которых должны придерживаться работник и работодатель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.