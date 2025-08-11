В Киеве отправили за решетку мужчину, который совершил разбойное нападение на девушку с сайта знакомств

Злоумышленник избил девушку, собрал ценные вещи в чемодан и сбежал.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве суд признал 38-летнего мужчину виновным в совершении разбойного нападения на девушку, с которой он познакомился в интернете.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, мужчина пришел в гости к девушке, однако сказал, что плохо себя чувствует, и предложил встретиться в другой раз. Через некоторое время он вернулся, чтобы забрать кошелек, который, якобы, забыл в ванной комнате.

«Новый знакомый знал, что в квартире, кроме девушки, никого нет, поэтому, как только она открыла дверь, гость начал ее бить и душить, собрал ценные вещи в чемодан и сбежал», — сообщили в ведомстве.

Приговором Голосеевского районного суда Киева злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.