У Києві відправили за ґрати чоловіка, який здійснив розбійний напад на дівчину з сайту знайомств

Зловмисник побив дівчину, зібрав цінні речі у валізу та втік.

У Києві суд визнав 38-річного чоловіка винним у скоєнні розбійного нападу на дівчину, з якою він познайомився в інтернеті.

Як повідомила Київська міська прокуратура, чоловік прийшов в гості до дівчини, втім сказав, що, погано себе почуває та запропонував зустрітись іншим разом. За деякий час він повернувся забрати гаманець, який, начебто, забув у ванній кімнаті.

«Новий знайомий знав, що у квартирі, окрім дівчини нікого немає, тож щойно вона відчинила двері, гість почав її бити та душити, зібрав цінні речі у валізу та втік», - заявили у відомстві.

Вироком Голосіївського районного суду Києва зловмиснику призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

