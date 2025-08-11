Практика судов
  1. В Украине

Рост банкротств в Украине на 33% в 2025 году – ежедневно 3 человека просят признать их неплатежеспособными

16:00, 11 августа 2025
577 украинцев официально банкроты за 6 месяцев 2025 года.
Рост банкротств в Украине на 33% в 2025 году – ежедневно 3 человека просят признать их неплатежеспособными
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине официально признали банкротами 577 граждан. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Ежедневно в среднем открывается примерно по три новых дела о неплатежеспособности физических лиц. Этот показатель вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя 2024-й стал рекордным по количеству банкротств, тогда таких дел было зарегистрировано 926.

Больше всего случаев банкротства в этом году приходится на Киев — 128, Киевскую область — 83 и Львовскую область — 73 дела.

Всего за последние пять лет в Украине открыли 2948 дел о банкротстве граждан.

Что касается гендерного распределения, то 52% всех дел с 2021 года касаются мужчин, а 48% — женщин. Гендерная разница не является существенной и остается примерно на одном уровне каждый год. В частности, в 2021 году большинство банкротов были мужчинами (57,9%), тогда как в 2022 и 2025 годах немного преобладают женщины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

банкротство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду