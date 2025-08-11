Рост банкротств в Украине на 33% в 2025 году – ежедневно 3 человека просят признать их неплатежеспособными

577 украинцев официально банкроты за 6 месяцев 2025 года.

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине официально признали банкротами 577 граждан. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Ежедневно в среднем открывается примерно по три новых дела о неплатежеспособности физических лиц. Этот показатель вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя 2024-й стал рекордным по количеству банкротств, тогда таких дел было зарегистрировано 926.

Больше всего случаев банкротства в этом году приходится на Киев — 128, Киевскую область — 83 и Львовскую область — 73 дела.

Всего за последние пять лет в Украине открыли 2948 дел о банкротстве граждан.

Что касается гендерного распределения, то 52% всех дел с 2021 года касаются мужчин, а 48% — женщин. Гендерная разница не является существенной и остается примерно на одном уровне каждый год. В частности, в 2021 году большинство банкротов были мужчинами (57,9%), тогда как в 2022 и 2025 годах немного преобладают женщины.

