Ріст банкрутств в Україні на 33% у 2025 році – щодня 3 людини просять визнати їх неплатоспроможними

577 українців офіційно банкрути за 6 місяців 2025 року.

За перші шість місяців 2025 року в Україні офіційно визнали банкрутами 577 громадян. Про це свідчать дані Опендатабот.

Щодня в середньому відкривається приблизно по три нові справи про неплатоспроможність фізичних осіб. Цей показник зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Хоча 2024-й став рекордним за кількістю банкрутств, тоді таких справ було зареєстровано 926.

Найбільше випадків банкрутства цього року припадає на Київ — 128, Київську область — 83 та Львівську область — 73 справи.

Загалом за останні п’ять років в Україні відкрили 2948 справ щодо банкрутства громадян.

Що стосується гендерного розподілу, то 52% усіх справ із 2021 року стосуються чоловіків, а 48% — жінок. Гендерна різниця не є суттєвою і залишається приблизно на одному рівні щороку. Зокрема, у 2021 році більшість банкрутів були чоловіками (57,9%), тоді як у 2022 та 2025 роках трохи переважають жінки.

