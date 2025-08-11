Практика судов
В Украине вступили в силу новые евроинтеграционные правила контроля промышленного загрязнения

15:42, 11 августа 2025
В Минэкономики объяснили, как будет работать Единый государственный реестр интегрированных экологических разрешений в Украине.
В Украине вступили в силу новые правила регулирования промышленного загрязнения, соответствующие евроинтеграционным стандартам. 8 августа 2025 года вступил в силу Закон Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения», который имплементирует положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Новые нормы предусматривают существенные изменения в разрешительной системе для предприятий: вместо трех отдельных разрешений — на специальное водопользование, выбросы в атмосферу и управление отходами — теперь будет выдаваться одно интегрированное экологическое разрешение (ИЭР). Эта процедура учитывает современные европейские стандарты работы промышленности, в частности переход на наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), а также модернизацию производственных установок.

Важной новинкой стала цифровизация процесса оформления разрешений — все процедуры можно будет пройти онлайн через созданный Единый государственный реестр интегрированных экологических разрешений, размещенный на экологической платформе «ЭкоСистема».

Для действующих предприятий предусмотрен переходный период, в течение которого они смогут постепенно адаптироваться к новым требованиям и получать интегрированные разрешения. Существующие разрешения на выбросы, водопользование и обращение с отходами утратят силу после получения ИДД, но не позднее чем через четыре года с даты вступления закона в силу.

Правительство уже утвердило все необходимые нормативно-правовые акты для запуска закона и создало соответствующую ИТ-систему для автоматизации процесса выдачи разрешений. Также проводятся консультации с бизнесом, чтобы способствовать более легкому прохождению новой разрешительной процедуры.

«Введение интегрированных экологических разрешений является важным шагом в модернизации украинской промышленности. Мы не просто гармонизируем наше законодательство с нормами ЕС, а создаем прозрачную, эффективную и цифровую систему, которая позволит бизнесу работать по европейским экологическим стандартам. Это повысит конкурентоспособность предприятий, уменьшит воздействие на окружающую среду и откроет новые инвестиционные возможности», — прокомментировал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Закон также предусматривает, что новые промышленные установки, которые еще не введены в эксплуатацию и не имеют разрешительных документов, смогут начать работу исключительно по новым правилам. В течение переходного периода операторы предприятий смогут оформлять отдельные разрешения по старым нормам до получения интегрированного разрешения.

Лента новостей

Блоги
Публикации
