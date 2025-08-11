В Україні набрали чинності нові євроінтеграційні правила контролю промислового забруднення

В Мінекономіки пояснили, як працюватиме Єдиний державний реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів в Україні.

В Україні набрали чинності нові правила регулювання промислового забруднення, що відповідають євроінтеграційним стандартам. 8 серпня 2025 року вступив у дію Закон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення», який імплементує положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Нові норми передбачають суттєві зміни в дозвільній системі для підприємств: замість трьох окремих дозволів — на спеціальне водокористування, викиди в атмосферу та управління відходами — тепер видаватиметься один інтегрований довкіллєвий дозвіл (ІДД). Ця процедура враховує сучасні європейські стандарти роботи промисловості, зокрема перехід на найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ), а також модернізацію виробничих установок.

Важливою новацією стала цифровізація процесу оформлення дозволів — усі процедури можна буде пройти онлайн через створений Єдиний державний реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів, що розміщений на екологічній платформі «ЕкоСистема».

Для діючих підприємств передбачено перехідний період, під час якого вони зможуть поступово адаптуватися до нових вимог і отримувати інтегровані дозволи. Існуючі дозволи на викиди, водокористування та поводження з відходами втратять чинність після отримання ІДД, але не пізніше ніж через чотири роки з дати набрання чинності законом.

Уряд вже затвердив всі необхідні нормативно-правові акти для запуску закону та створив відповідну ІТ-систему для автоматизації процесу видачі дозволів. Також відбуваються консультації з бізнесом, щоб сприяти легшому проходженню нової дозвільної процедури.

«Запровадження інтегрованих довкіллєвих дозволів є важливим кроком у модернізації української промисловості. Ми не просто гармонізуємо наше законодавство з нормами ЄС, а створюємо прозору, ефективну та цифрову систему, яка дозволить бізнесу працювати за європейськими екологічними стандартами. Це підвищить конкурентоспроможність підприємств, зменшить вплив на довкілля та відкриє нові інвестиційні можливості», — прокоментував Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Закон також передбачає, що нові промислові установки, які ще не введені в експлуатацію і не мають дозвільних документів, зможуть розпочати роботу виключно за новими правилами. Протягом перехідного періоду оператори підприємств зможуть оформлювати окремі дозволи за старими нормами до отримання інтегрованого дозволу.

