Практика судов
  1. В Украине

В Украине утвердили Порядок ведения единого перечня авторизованных систем с безопасностью

17:48, 11 августа 2025
Новый Порядок систематизирует процесс ведения перечня информационных, коммуникационных и технологических систем, в которых обрабатываются государственные информационные ресурсы или информация с ограниченным доступом.
В Украине утвердили Порядок ведения единого перечня авторизованных систем с безопасностью
Фото: processer.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что утвердила Порядок ведения перечня авторизованных систем с безопасностью. Документ вводит единую, четкую процедуру учета ключевых информационных систем государства.

Новый Порядок систематизирует процесс ведения перечня информационных, коммуникационных и технологических систем, в которых обрабатываются государственные информационные ресурсы или информация с ограниченным доступом.

Это также касается объектов критической информационной инфраструктуры. Введение единого перечня является важным шагом для усиления государственного контроля и повышения уровня защищенности национальных информационных ресурсов.

Документ регламентирует процедуры включения систем в перечень, их исключения, а также порядок предоставления доступа к этой информации.

Ключевые положения Порядка:

  • Ответственным органом за ведение перечня в электронной форме является Администрация Госспецсвязи.
  • Информация об авторизованных системах, содержащаяся в перечне, является открытой и общедоступной. Она публикуется на официальном сайте Госспецсвязи, кроме сведений, доступ к которым ограничен законодательством, в частности на период действия военного положения.
  • В перечень будет входить ключевая информация о каждой системе, в частности: наименование и идентификатор системы, данные о владельце или распорядителе, дата включения в перечень, а также конечный срок проведения следующей плановой авторизации.
  • Сроки включения для большинства систем составляют 10 рабочих дней со дня получения полного пакета документов (авторизационного письма), а для систем, где обрабатывается государственная тайна, — 30 календарных дней.
  • Процедура исключения системы из перечня проводится в течение 5 рабочих дней со дня отмены ее авторизации, о чем владелец системы будет уведомлен официальным письмом.

Ранее сообщалось, что Рада готовится узаконить реестр запрещенного к использованию программного обеспечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Канцлер Германии Мерц пригласил Трампа и Вэнса принять участие в переговорах по поводу давления на РФ

Фридрих Мерц 13 августа предложит Трампу и Вэнсу рассмотреть «дальнейшие варианты давления на Россию».

В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду