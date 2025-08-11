В Украине утвердили Порядок ведения единого перечня авторизованных систем с безопасностью

Новый Порядок систематизирует процесс ведения перечня информационных, коммуникационных и технологических систем, в которых обрабатываются государственные информационные ресурсы или информация с ограниченным доступом.

Фото: processer.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что утвердила Порядок ведения перечня авторизованных систем с безопасностью. Документ вводит единую, четкую процедуру учета ключевых информационных систем государства.

Новый Порядок систематизирует процесс ведения перечня информационных, коммуникационных и технологических систем, в которых обрабатываются государственные информационные ресурсы или информация с ограниченным доступом.

Это также касается объектов критической информационной инфраструктуры. Введение единого перечня является важным шагом для усиления государственного контроля и повышения уровня защищенности национальных информационных ресурсов.

Документ регламентирует процедуры включения систем в перечень, их исключения, а также порядок предоставления доступа к этой информации.

Ключевые положения Порядка:

Ответственным органом за ведение перечня в электронной форме является Администрация Госспецсвязи.

Информация об авторизованных системах, содержащаяся в перечне, является открытой и общедоступной. Она публикуется на официальном сайте Госспецсвязи, кроме сведений, доступ к которым ограничен законодательством, в частности на период действия военного положения.

В перечень будет входить ключевая информация о каждой системе, в частности: наименование и идентификатор системы, данные о владельце или распорядителе, дата включения в перечень, а также конечный срок проведения следующей плановой авторизации.

Сроки включения для большинства систем составляют 10 рабочих дней со дня получения полного пакета документов (авторизационного письма), а для систем, где обрабатывается государственная тайна, — 30 календарных дней.

Процедура исключения системы из перечня проводится в течение 5 рабочих дней со дня отмены ее авторизации, о чем владелец системы будет уведомлен официальным письмом.

Ранее сообщалось, что Рада готовится узаконить реестр запрещенного к использованию программного обеспечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.