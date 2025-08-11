В Україні затвердили Порядок ведення єдиного переліку авторизованих систем з безпеки

Новий Порядок систематизує процес ведення переліку інформаційних, комунікаційних та технологічних систем, у яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила, що затвердила Порядок ведення переліку авторизованих систем з безпеки. Документ запроваджує єдину, чітку процедуру обліку ключових інформаційних систем держави.

Новий Порядок систематизує процес ведення переліку інформаційних, комунікаційних та технологічних систем, у яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом.

Це також стосується об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Запровадження єдиного переліку є важливим кроком для посилення державного контролю та підвищення рівня захищеності національних інформаційних ресурсів.

Документ регламентує процедури включення систем до переліку, їх виключення, а також порядок надання доступу до цієї інформації.

Ключові положення Порядку:

Відповідальним органом за ведення переліку в електронній формі є Адміністрація Держспецзв’язку.

Інформація про авторизовані системи, що міститься в переліку, є відкритою та загальнодоступною. Вона оприлюднюється на офіційному вебсайті Держспецзв’язку, крім відомостей, доступ до яких обмежено законодавством, зокрема на період дії воєнного стану.

До переліку належатиме ключова інформація про кожну систему, зокрема: найменування та ідентифікатор системи, дані про власника або розпорядника, дата включення до переліку, а також кінцевий термін проведення наступної планової авторизації.

Терміни включення для більшості систем складають 10 робочих днів з дня отримання повного пакета документів (авторизаційного листа), а для систем, де обробляється державна таємниця, – 30 календарних днів.

Процедура виключення системи з переліку проводиться протягом 5 робочих днів з дня скасування її авторизації, про що власник системи буде повідомлений офіційним листом.

