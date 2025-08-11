В Україні затвердили Порядок ведення єдиного переліку авторизованих систем з безпеки

17:48, 11 серпня 2025
Новий Порядок систематизує процес ведення переліку інформаційних, комунікаційних та технологічних систем, у яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом.
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила, що затвердила Порядок ведення переліку авторизованих систем з безпеки. Документ запроваджує єдину, чітку процедуру обліку ключових інформаційних систем держави.
Це також стосується об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Запровадження єдиного переліку є важливим кроком для посилення державного контролю та підвищення рівня захищеності національних інформаційних ресурсів.
Документ регламентує процедури включення систем до переліку, їх виключення, а також порядок надання доступу до цієї інформації.
Ключові положення Порядку:
- Відповідальним органом за ведення переліку в електронній формі є Адміністрація Держспецзв’язку.
- Інформація про авторизовані системи, що міститься в переліку, є відкритою та загальнодоступною. Вона оприлюднюється на офіційному вебсайті Держспецзв’язку, крім відомостей, доступ до яких обмежено законодавством, зокрема на період дії воєнного стану.
- До переліку належатиме ключова інформація про кожну систему, зокрема: найменування та ідентифікатор системи, дані про власника або розпорядника, дата включення до переліку, а також кінцевий термін проведення наступної планової авторизації.
- Терміни включення для більшості систем складають 10 робочих днів з дня отримання повного пакета документів (авторизаційного листа), а для систем, де обробляється державна таємниця, – 30 календарних днів.
- Процедура виключення системи з переліку проводиться протягом 5 робочих днів з дня скасування її авторизації, про що власник системи буде повідомлений офіційним листом.
