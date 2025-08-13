Практика судов
  1. В Украине

Нафтогаз получил рекордный кредит в 500 млн евро под гарантию ЕС, — Юлия Свириденко

11:59, 13 августа 2025
Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития подписали рекордное для Украины соглашение на закупку газа на 500 млн евро.
Нафтогаз получил рекордный кредит в 500 млн евро под гарантию ЕС, — Юлия Свириденко
Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение на €500 млн для закупки газа. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы", - отметила Свириденко.

По ее словам, самое важное, что впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины.

Между тем в Нафтогазе заявили, что будут покупать газ на конкурентных условиях у более 30 предварительно квалифицированных поставщиков на основе контрактов, заключенных в соответствии со стандартами Европейской федерации энергетических трейдеров.

Эта организация объединяет более 120 европейских компаний и направлена на повышение прозрачности и эффективности европейского энергетического рынка, содействие конкуренции и обеспечение надежной поставки энергии.

Юлия Свириденко

