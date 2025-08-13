Нафтогаз отримав рекордний кредит 500 млн євро під гарантію ЄС, — Юлія Свириденко

Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали рекордну для України угоду на закупівлю газу на 500 млн євро.

Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитну угоду на €500 млн для закупівлі газу. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими» — зазначила Свириденко.

За її словами, найважливіше, що вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України.

Тим часом у Нафтогазі заявили, що купуватимуть газ на конкурентних умовах у більш ніж 30 попередньо кваліфікованих постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів.

Ця організація об'єднує понад 120 європейських компаній, та спрямована на підвищення прозорості та ефективності європейського енергетичного ринку, сприяння конкуренції та забезпечення надійного постачання енергії.

