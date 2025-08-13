Укрзализныця заблокировала 271 аккаунт перекупщиков билетов

«Укрзализныця» объявила о блокировке 271 аккаунта пользователей, которые массово скупали билеты или пытались манипулировать функционалом официального приложения компании. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
По данным «Укрзализныци», нарушители использовали приложение, предназначенное для индивидуальной покупки билетов, для мошеннических схем. В частности, они:
Для противодействия таким действиям «Укрзализныця» усилила процедуру идентификации клиентов и внедрила систему мониторинга аномальной активности в онлайн-сервисах. «Мы применяем подход, подобный финансовым учреждениям, чтобы обеспечить честный доступ к билетам для всех пассажиров», — отметили в компании.
