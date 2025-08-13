Практика судов
Укрзализныця заблокировала 271 аккаунт перекупщиков билетов

17:28, 13 августа 2025
Укрзализныця внедрила новую систему защиты из-за массовых махинаций с билетами.
«Укрзализныця» объявила о блокировке 271 аккаунта пользователей, которые массово скупали билеты или пытались манипулировать функционалом официального приложения компании. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

По данным «Укрзализныци», нарушители использовали приложение, предназначенное для индивидуальной покупки билетов, для мошеннических схем. В частности, они:

  • Создавали многочисленные связанные аккаунты для покупки небольшого количества билетов, чтобы обойти систему блокировки.
  • Удерживали билеты без перехода к оплате, вероятно, ожидая «заказа».
  • Покупали большое количество билетов на разные фамилии, что было обнаружено антифрод-системой.

Для противодействия таким действиям «Укрзализныця» усилила процедуру идентификации клиентов и внедрила систему мониторинга аномальной активности в онлайн-сервисах. «Мы применяем подход, подобный финансовым учреждениям, чтобы обеспечить честный доступ к билетам для всех пассажиров», — отметили в компании.

