Укрзализныця заблокировала 271 аккаунт перекупщиков билетов

Укрзализныця внедрила новую систему защиты из-за массовых махинаций с билетами.

«Укрзализныця» объявила о блокировке 271 аккаунта пользователей, которые массово скупали билеты или пытались манипулировать функционалом официального приложения компании. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

По данным «Укрзализныци», нарушители использовали приложение, предназначенное для индивидуальной покупки билетов, для мошеннических схем. В частности, они:

Создавали многочисленные связанные аккаунты для покупки небольшого количества билетов, чтобы обойти систему блокировки.

Удерживали билеты без перехода к оплате, вероятно, ожидая «заказа».

Покупали большое количество билетов на разные фамилии, что было обнаружено антифрод-системой.

Для противодействия таким действиям «Укрзализныця» усилила процедуру идентификации клиентов и внедрила систему мониторинга аномальной активности в онлайн-сервисах. «Мы применяем подход, подобный финансовым учреждениям, чтобы обеспечить честный доступ к билетам для всех пассажиров», — отметили в компании.

