Укрзалізниця заблокувала 271 акаунт перекупників квитків

17:28, 13 серпня 2025
Укрзалізниця впровадила нову систему захисту через масові махінації з квитками.
«Укрзалізниця» оголосила про блокування 271 акаунта користувачів, які масово скуповували квитки або намагалися маніпулювати функціоналом офіційного додатка компанії. Про це повідомила пресслужба УЗ.

За даними «Укрзалізниці», порушники використовували додаток, призначений для індивідуального придбання квитків, для шахрайських схем. Зокрема, вони:

  • Створювали численні пов’язані акаунти для купівлі невеликої кількості квитків, щоб обійти систему блокування.
  • Утримували квитки без переходу до оплати, ймовірно, очікуючи на «замовлення».
  • Купували велику кількість квитків на різні прізвища, що було виявлено антифрод-системою.

Для протидії таким діям «Укрзалізниця» посилила процедуру ідентифікації клієнтів і впровадила систему моніторингу аномальної активності в онлайн-сервісах. «Ми застосовуємо підхід, подібний до фінансових установ, щоб забезпечити чесний доступ до квитків для всіх пасажирів», – зазначили в компанії.

