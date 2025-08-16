Практика судов
  1. В Украине

В налоговой службе объяснили, можно ли пересмотреть квитанции по поданным декларациям за прошлые годы

17:50, 16 августа 2025
Предприниматель может в любой момент зайти в частную часть Электронного кабинета и пересмотреть первую и/или вторую квитанцию за любой период, начиная со дня регистрации как налогоплательщика.
Часто возникает необходимость вернуться к старым налоговым документам, в частности к квитанциям о поданных декларациях за прошлые годы. Такие ситуации случаются во время проверок, сверок с налоговой или для собственного архива.

Налоговая служба объясняет, можно ли просмотреть квитанции по поданным декларациям за прошлые годы.

Отмечается, что подача электронных документов осуществляется плательщиками в соответствии с нормами Налогового кодекса и Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утверждённого приказом Минфина от 06.06.2017 № 557.

Электронный кабинет создаётся и функционирует по следующим принципам, в частности, ведётся автоматизированное внесение в журнал всех действий (событий), происходящих в Электронном кабинете, включая, в частности, фиксацию даты и времени отправки, получения документов через Электронный кабинет и любого изменения данных, доступных в Электронном кабинете, с помощью квалифицированной электронной метки времени.

Информация о дате и времени отправки и получения документов, другой корреспонденции с идентификацией отправителя и получателя хранится бессрочно и может быть получена через Электронный кабинет в виде электронного документа, в том числе в виде квитанции в текстовом формате.

Субъект хозяйствования может ознакомиться с информацией, содержащейся о нём в информационных базах данных контролирующих органов через приватную часть Электронного кабинета, которая, в частности, содержит информацию о подаче отчётности (перечень отчётов, просмотр квитанции, информация о ранее отправленных отчётах).

Работа в приватной части Электронного кабинета осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

Доступ к квитанциям о приёме и обработке налоговой отчётности, информационным сообщениям, корреспонденции и т. п. можно просмотреть во вкладке «Входящие документы» меню «Входящие/исходящие документы» приватной части Электронного кабинета.

Кроме того, часть документов, поступающих в раздел «Входящие документы», дублируется в других режимах, в частности, квитанции о приёме и обработке налоговой отчётности можно просмотреть в разделе «Просмотр отчётности» и разделе «Ввод отчётности».

По умолчанию пользователь получает перечень всех отчётов, поданных в соответствующем отчётном периоде. Отчётный период (месяц, квартал или год) определяется двумя параметрами — годом и месяцем.

Субъект хозяйствования имеет свободный доступ к полученным квитанциям (первой и/или второй) через приватную часть Электронного кабинета за любой период, начиная с даты регистрации плательщика налогов.

При этом, согласно п. 42.5 Налогового кодекса Украины, по требованию плательщика налогов, который получил документ в электронной форме, контролирующий орган предоставляет такому плательщику соответствующий документ в бумажной форме в течение трёх рабочих дней с дня поступления соответствующего требования (в бумажной или электронной форме) плательщика налогов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

