У Кабмина есть 10 дней, чтобы подготовить перечень международных партнеров для аудита АРМА

Правительство формирует Комиссию для внешнего аудита АРМА.

Кабинет Министров Украины принял решение о создании Комиссии, которая проведет независимый внешний аудит Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как сообщили в правительстве, в состав Комиссии должны войти представители международных партнеров, которые на протяжении последних трех лет оказывали Украине поддержку в сфере борьбы с коррупцией, реформирования правоохранительных органов и управления арестованными активами.

Секретариат Кабмина в течение 10 дней подготовит перечень таких партнеров, а МИД и Минюст обратятся к ним с приглашением предоставить кандидатуры в состав Комиссии.

Внешняя оценка деятельности АРМА предусмотрена новой редакцией закона о реформе агентства, которая вступила в силу 30 июля 2025 года. Цель аудита — проверка эффективности работы АРМА, его институциональной способности и соответствия международным стандартам управления арестованными активами.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) назначена заместитель главы агентства по вопросам евроинтеграции Ярослава Максименко. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

