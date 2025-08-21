Практика судів
Кабмін має 10 днів, щоб підготувати перелік міжнародних партнерів для аудиту АРМА

15:18, 21 серпня 2025
Уряд формує Комісію для зовнішнього аудиту АРМА.
Кабмін має 10 днів, щоб підготувати перелік міжнародних партнерів для аудиту АРМА
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Комісії, яка проведе незалежний зовнішній аудит Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Як повідомили в уряді, до складу Комісії мають увійти представники міжнародних партнерів, які протягом останніх трьох років надавали Україні підтримку у сфері боротьби з корупцією, реформування правоохоронних органів та управління арештованими активами.

Секретаріат Кабміну протягом 10 днів підготує перелік таких партнерів, а МЗС та Мін’юст звернуться до них із запрошенням надати кандидатури до складу Комісії.

Зовнішнє оцінювання діяльності АРМА передбачене новою редакцією закону про реформу агентства, яка набула чинності 30 липня 2025 року. Метою аудиту є перевірка ефективності роботи АРМА, його інституційної спроможності та відповідності міжнародним стандартам управління арештованими активами.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що тимчасово виконувачкою обов’язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначили заступницю голови агентства з питань євроінтеграції Ярославу МаксименкоПро це повідомили йдеться у відповідній постанові уряду.

