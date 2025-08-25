Практика судов
Дело о хищении 1,34 млрд грн, выделенных Минобороны на закупку боеприпасов, передано в суд

16:42, 25 августа 2025
Нацполиция завершила расследование по делу о завладении 1,34 млрд грн на закупках боеприпасов для Минобороны.
Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о завладении 1,34 млрд гривен, выделенных Министерством обороны Украины на закупку боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Следователи установили, что директор общества с ограниченной ответственностью, его заместитель и гражданин Украины, входивший в наблюдательный совет предприятия, зарегистрированного в Словацкой Республике, разработали схему хищения средств Минобороны. В октябре 2022 года общество заключило контракт на поставку 100 тысяч минометных выстрелов иностранного производства и получило предоплату в размере 1,34 млрд гривен. Однако обязательства не были выполнены, а средства выведены на сторонние счета.

При содействии Минобороны правоохранители сообщили о подозрении двум бывшим должностным лицам министерства, двум представителям общества и представителю иностранной компании. На имущество и счета подозреваемых наложен арест на сумму 818 млн гривен.

Обвинительный акт в отношении пяти подозреваемых передан в суд для рассмотрения по существу. Представитель иностранной компании, который скрывается от следствия, объявлен в международный розыск.

суд полиция оружие Минобороны

