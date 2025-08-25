Справу щодо розкрадання 1,34 млрд грн, виділених Міноборони на закупівлю боєприпасів, передано до суду

Нацполіція завершила розслідування щодо заволодіння 1,34 млрд грн на закупівлі боєприпасів для Міноборони.

Співробітники Національної поліції та Служби безпеки України завершили досудове розслідування у справі про заволодіння 1,34 млрд гривень, виділених Міністерством оборони України на закупівлю боєприпасів. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Слідчі встановили, що директор товариства з обмеженою відповідальністю, його заступник та громадянин України, який входив до наглядової ради підприємства, зареєстрованого в Словацькій Республіці, розробили схему розкрадання коштів Міноборони. У жовтні 2022 року товариство уклало контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва та отримало передоплату в розмірі 1,34 млрд гривень. Однак зобов’язання не були виконані, а кошти виведено на сторонні рахунки.

За сприяння Міноборони, правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім посадовцям міністерства, двом представникам товариства та представнику іноземної компанії. На майно та рахунки підозрюваних накладено арешт на суму 818 млн гривень.

Обвинувальний акт щодо п’яти підозрюваних передано до суду для розгляду по суті. Представника іноземної компанії, який переховується від слідства, оголошено в міжнародний розшук.

