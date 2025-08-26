В Харькове задержали руководство колонии за издевательство над осужденными

Руководство харьковской колонии №25 подозревают в пытках заключенных и принудительном безвозмездном труде с применением угроз и унижений.

В Харькове задержали пятерых должностных лиц ГУ «Алексеевская исправительная колония № 25» по подозрению в пытках заключённых. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР разоблачили работников колонии, которые принуждали заключённых к бесплатному и сверхурочному труду, используя психологическое давление, запугивание и унижения.

Следствие установило, что руководство учреждения исполнения наказаний при помощи оперативного отдела систематически оказывало незаконное влияние на осуждённых.

Людей заставляли работать бесплатно, в том числе сверхурочно, применяя шантаж, угрозы, оскорбления и другие унижения.

Кроме того, безосновательно применялись меры дисциплинарного воздействия — заключённых помещали в дисциплинарный изолятор (ДИЗО) или камерного типа (ПКТ).

25 августа 2025 года сотрудники ГБР задержали пятерых должностных лиц, причастных к преступлению: руководителя и первого заместителя колонии, дежурного помощника руководителя, а также начальника и оперуполномоченного оперативного отдела.

Им инкриминировано нарушение ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

