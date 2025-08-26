У Харкові затримали керівництво колонії за знущання над засудженими

Керівництво харківської колонії №25 підозрюють у катуванні в’язнів та примусовій безоплатній праці із застосуванням погроз і принижень.

У Харкові затримали п’ятьох службових осіб ДУ «Олексіївська виправна колонія № 25» за підозрою в катуванні в’язнів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР викрили співробітників колонії, які примушували ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження.

Слідство встановило, що керівництво установи виконання покарань за допомогою оперативного відділу систематично чинило незаконний вплив на засуджених.

Людей змушували працювати безоплатно, зокрема понаднормово, застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження.

Крім того, безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу — ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) або камерного типу (ПКТ).

25 серпня 2025 року працівники ДБР затримали п’ятьох посадовців, причетних до злочину: керівника та першого заступника колонії, чергового помічника керівника, а також керівника й оперуповноваженого оперативного відділу.

Їм інкриміновано порушення ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

