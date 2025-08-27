В Киеве вводят правила движения на воде для скутеров и каяков

В Киеве установят зоны и ограничения для плавсредств.

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко объявил о введении правил движения на воде для водных скутеров, каяков и других плавсредств в столице.

Ткаченко отметил, что киевляне неоднократно обращались с жалобами на безопасность на водоемах: «Люди спрашивают, почему рядом с каяками гоняют водные скутеры, а в прибрежной зоне, где отдыхают дети, плавают опасные плавсредства. Это травмоопасно и демонстрирует неуважение к жителям города».

По его словам, анализ ситуации показал, что в Киеве до сих пор отсутствуют местные правила регулирования движения на воде, хотя их утверждение было предусмотрено еще в августе 2022 года. «В других регионах такие правила действуют уже три года, а в столице этот вопрос либо упустили, либо сознательно игнорировали», – добавил глава КГГА.

Ткаченко сообщил, что Киевская администрация разработала и согласовала новые правила с Администрацией судоходства. Документ уже подписан, а его текст вскоре будет опубликован на официальном портале Киева. Согласно новым правилам, будут определены отдельные зоны для спортивных судов, водных мотоциклов и других средств для развлечений на воде, при этом безопасность станет приоритетом. Нарушители будут привлекаться к ответственности с участием полиции.

