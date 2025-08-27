Практика судів
  1. В Україні

У Києві запроваджують правила руху на воді для скутерів і каяків

10:00, 27 серпня 2025
У Києві встановлять зони та обмеження для плавзасобів.
У Києві запроваджують правила руху на воді для скутерів і каяків
Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко оголосив про запровадження правил руху на воді для водних скутерів, каяків та інших плавзасобів у столиці.

Ткаченко зазначив, що кияни неодноразово зверталися зі скаргами щодо безпеки на водоймах: «Люди запитують, чому поруч із каяками ганяють водні скутери, а в прибережній зоні, де відпочивають діти, плавають небезпечні плавзасоби. Це травмонебезпечно й демонструє неповагу до жителів міста».

За його словами, аналіз ситуації показав, що в Києві досі відсутні місцеві правила регулювання руху на воді, хоча їхнє затвердження було передбачено ще в серпні 2022 року. «В інших регіонах такі правила діють уже три роки, а в столиці це питання або проґавили, або свідомо ігнорували», – додав очільник КМВА.

Ткаченко повідомив, що Київська адміністрація розробила та погодила нові правила з Адміністрацією судноплавства. Документ уже підписано, а його текст незабаром опублікують на офіційному порталі Києва. Згідно з новими правилами, будуть визначені окремі зони для спортивних суден, водних мотоциклів та інших засобів для розваг на воді, при цьому безпека стане пріоритетом. Порушників притягуватимуть до відповідальності за участю поліції.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
