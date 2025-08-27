Следующее заседание «Рамштайн» состоится в сентябре в Лондоне — Шмыгаль

В сентябре в Лондоне состоится следующее заседание Контактной группы в формате Рамштайн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится в сентябре в Лондоне.

Об этом он заявил после встречи с Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном.

«Поблагодарил за поддержку Великобритании во время полномасштабной войны. Ценим готовность развивать наше сотрудничество», — отметил Шмыгаль.

По его словам, стороны обсудили актуальные потребности Сил обороны Украины, в частности необходимость наращивания производства основных типов дронов вместе с партнерами. Также речь шла о промышленной кооперации в рамках инициативы Build with Ukraine.

Отдельно затронули международные усилия по созданию действенных гарантий безопасности. «Коалиция желающих продолжает работу, чтобы обеспечить условия для продолжительного и справедливого мира», — указал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Великобритания продолжит программу подготовки украинских военных Interflex как минимум до конца 2026 года, чтобы укрепить Вооруженные Силы Украины перед возможным заключением мирного соглашения и гарантий безопасности при поддержке Европы и США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.