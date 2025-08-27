Практика судів
Наступне засідання «Рамштайн» відбудеться у вересні в Лондоні — Шмигаль

07:54, 27 серпня 2025
У вересні в Лондоні відбудеться наступне засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн».
Наступне засідання «Рамштайн» відбудеться у вересні в Лондоні — Шмигаль
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у вересні в Лондоні.

Про це він заявив після зустрічі з Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном.

«Подякував за підтримку Великої Британії під час повномасштабної війни. Цінуємо готовність розвивати нашу співпрацю», — зазначив Шмигаль.

За його словами, сторони обговорили нагальні потреби Сил оборони України, зокрема необхідність нарощування виробництва основних типів дронів разом із партнерами. Також ішлося про промислову кооперацію в межах ініціативи Build with Ukraine.

Окремо торкнулися міжнародних зусиль зі створення дієвих гарантій безпеки. «Коаліція охочих продовжує роботу, щоб забезпечити умови для тривалого і справедливого миру», — вказав Шмигаль.

Раніше стало відомо, що Велика Британія продовжить програму підготовки українських військових Interflex щонайменше до кінця 2026 року, щоб зміцнити Збройні Сили України перед можливим укладенням мирної угоди та гарантій безпеки за підтримки Європи та США.

