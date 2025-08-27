В Винницкой области мужчина открыл стрельбу по двум подросткам – полиция

Полиция задержала 50-летнего мужчину, стрелявшего в сторону 15-летнего парня и его 18-летнего товарища.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Серебринцы Могилев-Подольского района полицейские задержали 50-летнего мужчину, который открыл стрельбу в сторону двух местных жителей — 15-летнего подростка и его 18-летнего товарища.

Как отмечается, в полицию поступило 23 августа анонимное сообщение и видео, на котором видно, как неизвестный производит выстрелы из предмета, похожего на оружие, в направлении людей.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет.

Детали инцидента в полиции не сообщили. Но, по словам правоохранителей, подростки не пострадали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.