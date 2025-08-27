Практика судів
На Вінниччині чоловік відкрив стрілянину по двох підлітках – поліція

07:36, 27 серпня 2025
Поліція затримала 50-річного чоловіка, який стріляв у бік 15-річного хлопця та його 18-річного товариша.
На Вінниччині чоловік відкрив стрілянину по двох підлітках – поліція
У селі Серебринці Могилів-Подільського району поліцейські затримали 50-річного чоловіка, який відкрив стрілянину в бік двох місцевих жителів — 15-річного хлопця та його 18-річного товариша.

Як зазначається, до поліції надійшло 23 серпня анонімне повідомлення та відео, на якому видно, як невідомий здійснює постріли з предмета, схожого на зброю, у напрямку людей.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет.

Деталі інциденту у поліції не повідомили. Але, за словами правоохоронців, підлітки не постраждали.

поліція зброя Вінниця затримання підозрюваний

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

