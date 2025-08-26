Практика судов
ГБР: на Одесчине военнослужащие и гражданские организовали канал переправки мужчин за границу

16:57, 26 августа 2025
На Одесчине ГБР раскрыло группу военнослужащих и гражданских, которые зарабатывали на военнообязанных.
ГБР: на Одесчине военнослужащие и гражданские организовали канал переправки мужчин за границу
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили организованную сеть, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин за границу в период военного положения.

Следствие установило, что в 2024 году на территории Одесской области действовала группа из военнослужащих и гражданских посредников. Они организовывали выезд мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье в обход официальных пунктов пропуска.

Подтверждены факты незаконной переправки как минимум 36 человек.

Что известно:

• «Клиентов» искали через специальные каналы в мессенджерах.

• Переправка стоила от 5 до 10 тысяч долларов США.

• В «пакет услуг» входили перевозка к границе, инструктаж, сопровождение при пересечении, а также доставка в Молдову и помощь в легализации пребывания за границей.

Нескольким военнослужащим уже сообщено о подозрении в организации и оконченном покушении на незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Суд избрал им меры пресечения в виде залога и возложил процессуальные обязанности.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных, в том числе гражданских посредников и сообщников. Ожидается сообщение новых подозрений и возможная переквалификация подозрений.

