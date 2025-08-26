ДБР: на Одещині військовослужбовці та цивільні організували канал переправлення чоловіків за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану мережу, яка займалася незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків за кордон у період воєнного стану.
Слідство встановило, що у 2024 році на території Одеської області діяло угруповання з військовослужбовців та цивільних посередників. Вони організовували виїзд чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я в обхід офіційних пунктів пропуску.
Підтверджено факти незаконного переправлення щонайменше 36 осіб.
Що відомо:
Кільком військовослужбовцям вже повідомлено про підозру в організації та закінченому замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави та поклав процесуальні обов’язки.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних, у тому числі цивільних посередників та спільників. Очікується повідомлення нових підозр і можливе перекваліфікування підозр.
