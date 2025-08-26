Практика судів
ДБР: на Одещині військовослужбовці та цивільні організували канал переправлення чоловіків за кордон

16:57, 26 серпня 2025
На Одещині ДБР викрило групу військовослужбовців та цивільних, які заробляли на військовозобов’язаних.
Працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану мережу, яка займалася незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків за кордон у період воєнного стану.

Слідство встановило, що у 2024 році на території Одеської області діяло угруповання з військовослужбовців та цивільних посередників. Вони організовували виїзд чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я в обхід офіційних пунктів пропуску.

Підтверджено факти незаконного переправлення щонайменше 36 осіб.

Що відомо:

  • «Клієнтів» шукали через спеціальні канали у месенджерах.
  • Переправлення коштувало від 5 до 10 тисяч доларів США.
  • У «пакет послуг» входили транспортування до кордону, інструктаж, супровід під час перетину, а також доставка до Молдови й допомога з легалізацією перебування за кордоном.

Кільком військовослужбовцям вже повідомлено про підозру в організації та закінченому замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави та поклав процесуальні обов’язки.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних, у тому числі цивільних посередників та спільників. Очікується повідомлення нових підозр і можливе перекваліфікування підозр.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Зеленський повідомив, що Кабмін оновить правила виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років сьогодні

Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Президент Зеленський.

Юлія Свириденко озвучила строк, в який можуть переглянути питання із забороною на виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-посадовцям

Наразі правила перетину кордону забороняють виїзд невійськовозобов’язаним жінкам-суддям, депутаткам місцевих рад і чоловікам-депутатам, старшим за 60 років – Юлія Свириденко пообіцяла рішення протягом двох тижнів.

