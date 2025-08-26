ДБР: на Одещині військовослужбовці та цивільні організували канал переправлення чоловіків за кордон

На Одещині ДБР викрило групу військовослужбовців та цивільних, які заробляли на військовозобов’язаних.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану мережу, яка займалася незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків за кордон у період воєнного стану.

Слідство встановило, що у 2024 році на території Одеської області діяло угруповання з військовослужбовців та цивільних посередників. Вони організовували виїзд чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я в обхід офіційних пунктів пропуску.

Підтверджено факти незаконного переправлення щонайменше 36 осіб.

Що відомо:

«Клієнтів» шукали через спеціальні канали у месенджерах.

Переправлення коштувало від 5 до 10 тисяч доларів США .

. У «пакет послуг» входили транспортування до кордону, інструктаж, супровід під час перетину, а також доставка до Молдови й допомога з легалізацією перебування за кордоном.

Кільком військовослужбовцям вже повідомлено про підозру в організації та закінченому замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави та поклав процесуальні обов’язки.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних, у тому числі цивільних посередників та спільників. Очікується повідомлення нових підозр і можливе перекваліфікування підозр.

