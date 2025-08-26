Украина и Великобритания согласовали дальнейшие шаги сотрудничества после смены руководства обороны

Владимир Зеленский провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакиным, который завершает свою каденцию, и его преемником Ричардом Найтом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным, который завершает свою каденцию, и его преемником – главным маршалом авиации Ричардом Найтом.

Глава государства поблагодарил британское правительство и народ за неизменную поддержку Украины с начала полномасштабной войны, отдельно отметив роль премьер-министра Кира Стармера в работе международной коалиции в поддержку Киева.

Во время переговоров стороны обсудили ситуацию на фронте, дипломатические усилия для завершения войны и достижения устойчивого мира. Отдельно шла речь о работе советников по вопросам нацбезопасности над гарантиями безопасности для Украины и наработках в рамках коалиции желающих. Зеленский подчеркнул необходимость ускорения темпов совместной работы и четких договоренностей в сфере гарантий, в частности военно-политических.

Также рассматривались вопросы обеспечения украинских военных вооружением, финансирования производства дронов в Украине, усиления армии, совместных проектов и тренировочных программ.

Энтони Радакин подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Великобритании не зависит от персоналий и останется неизменной. По его словам, Ричард Найтон продолжит оказывать Киеву тот же уровень помощи, на который рассчитывает украинская сторона.

