Практика судів
  1. В Україні

Україна та Велика Британія узгодили подальші кроки співпраці після зміни керівництва оборони

18:26, 26 серпня 2025
Володимир Зеленський провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіним, який завершує свою каденцію, та його наступником Річардом Найтоном.
Україна та Велика Британія узгодили подальші кроки співпраці після зміни керівництва оборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіним, який завершує свою каденцію, та його наступником – головним маршалом авіації Річардом Найтоном.

Глава держави подякував британському уряду та народу за незмінну підтримку України від початку повномасштабної війни, окремо відзначивши роль прем’єр-міністра Кіра Стармера в роботі міжнародної коаліції на підтримку Києва.

Під час переговорів сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля для завершення війни й досягнення сталого миру. Окремо йшлося про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах коаліції охочих. Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення темпу спільної роботи та чітких домовленостей у сфері гарантій, зокрема військово-політичних.

Також розглядалися питання забезпечення українських військових озброєнням, фінансування виробництва дронів в Україні, посилення армії, спільних проєктів та тренувальних програм.

Ентоні Радакін підкреслив, що підтримка України з боку Великої Британії не залежить від персоналій і залишатиметься незмінною. За його словами, Річард Найтон продовжить надавати Києву той самий рівень допомоги, на який розраховує українська сторона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна оборона Володимир Зеленський Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всі чоловіки 18-22 років зможуть безперешкодно виїхати за кордон – Юлія Свириденко

Всі чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон – Кабмін прийняв постанову.

Голова Міграційної служби пояснила норму Конституції щодо єдиного громадянства: «Малося на увазі, що жодний регіон України не може мати окремого громадянства»

У контексті закону про множинне громадянство очільниця ДМС Наталія Науменко пояснила, що Конституція не містить заборони мати множинне громадянство.

Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду