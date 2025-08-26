Україна та Велика Британія узгодили подальші кроки співпраці після зміни керівництва оборони

Володимир Зеленський провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіним, який завершує свою каденцію, та його наступником Річардом Найтоном.

Глава держави подякував британському уряду та народу за незмінну підтримку України від початку повномасштабної війни, окремо відзначивши роль прем’єр-міністра Кіра Стармера в роботі міжнародної коаліції на підтримку Києва.

Під час переговорів сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля для завершення війни й досягнення сталого миру. Окремо йшлося про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах коаліції охочих. Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення темпу спільної роботи та чітких домовленостей у сфері гарантій, зокрема військово-політичних.

Також розглядалися питання забезпечення українських військових озброєнням, фінансування виробництва дронів в Україні, посилення армії, спільних проєктів та тренувальних програм.

Ентоні Радакін підкреслив, що підтримка України з боку Великої Британії не залежить від персоналій і залишатиметься незмінною. За його словами, Річард Найтон продовжить надавати Києву той самий рівень допомоги, на який розраховує українська сторона.

