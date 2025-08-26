Практика судов
21:55, 26 августа 2025
В то же время Александра Ярему уволено с должности первого заместителя Государственного секретаря Кабмина.
Кабмин назначил заместителем главы Государственной регуляторной службы Алексея Михайлова
Кабинет Министров Украины провёл заседание и принял ряд кадровых решений. В частности, заместителем главы Государственной регуляторной службы назначен Алексей Михайлов.

Правительство также согласовало назначения:

  • Андрея Беляева – главой Шосткинской районной государственной администрации Сумской области;
  • Алексея Химченко – заместителем главы Одесской областной государственной администрации.

В то же время уволены:

  • Александра Ярема – с должности первого заместителя Государственного секретаря Кабинета Министров Украины;
  • Илона Гавронская – с должности заместителя министра национального единства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Евгений Зборовский – с должности заместителя главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

