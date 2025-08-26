Кабмін призначив заступником Голови Державної регуляторної служби Олексія Михайлова

Водночас Олександра Ярему звільнено з посади першого заступника Державного секретаря Кабміну.

Кабінет Міністрів України привів засідання та ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, заступником Голови Державної регуляторної служби призначено Олексія Михайлова.

Уряд також погодив призначення:

Андрія Бєляєва – головою Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області;

Олексія Химченка – заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Водночас звільнено:

Олександра Ярему – з посади першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України;

Ілону Гавронську – з посади заступника Міністра національної єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Євгена Зборовського – з посади заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті.

