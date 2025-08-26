Кабмін призначив заступником Голови Державної регуляторної служби Олексія Михайлова

21:55, 26 серпня 2025
Водночас Олександра Ярему звільнено з посади першого заступника Державного секретаря Кабміну.
Кабінет Міністрів України привів засідання та ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, заступником Голови Державної регуляторної служби призначено Олексія Михайлова.
Уряд також погодив призначення:
- Андрія Бєляєва – головою Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області;
- Олексія Химченка – заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.
Водночас звільнено:
- Олександра Ярему – з посади першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України;
- Ілону Гавронську – з посади заступника Міністра національної єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Євгена Зборовського – з посади заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті.
