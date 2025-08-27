Кабмин уточнил условия выплат для внутренне перемещенных лиц: что изменится

Правительство уточнило правила получения денежной помощи для ВПЛ.

Источник фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также в порядок предоставления помощи на проживание.

В частности, правительство продлило выплату помощи на следующий шестимесячный период для наиболее уязвимых категорий ВПЛ.

Внесенные изменения предусматривают:

заверение заявителями собственной подписью достоверности и полноты сведений, указанных в заявлении о постановке на учет ВПЛ;

назначение помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, которые временно или постоянно устроены в семьи родственников, знакомых, приемные семьи или детские дома семейного типа — независимо от наличия средств свыше 100 тыс. грн на депозитном счете;

уточнение требований к сроку пребывания ВПЛ за границей и права на продолжение получения помощи;

уточнение условий назначения помощи в зависимости от площади жилого помещения, находящегося в собственности ВПЛ.

Напомним, что в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи заявили, что внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые изменили фактическое место проживания или пребывания, не нужно подавать новое заявление о постановке на учет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.