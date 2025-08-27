Кабмин уточнил условия выплат для внутренне перемещенных лиц: что изменится

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также в порядок предоставления помощи на проживание.
В частности, правительство продлило выплату помощи на следующий шестимесячный период для наиболее уязвимых категорий ВПЛ.
Внесенные изменения предусматривают:
Напомним, что в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи заявили, что внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые изменили фактическое место проживания или пребывания, не нужно подавать новое заявление о постановке на учет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.