Практика судов
  1. В Украине

Кабмин уточнил условия выплат для внутренне перемещенных лиц: что изменится

15:59, 27 августа 2025
Правительство уточнило правила получения денежной помощи для ВПЛ.
Кабмин уточнил условия выплат для внутренне перемещенных лиц: что изменится
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также в порядок предоставления помощи на проживание.

В частности, правительство продлило выплату помощи на следующий шестимесячный период для наиболее уязвимых категорий ВПЛ.

Внесенные изменения предусматривают:

  • заверение заявителями собственной подписью достоверности и полноты сведений, указанных в заявлении о постановке на учет ВПЛ;
  • назначение помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также детям, которые временно или постоянно устроены в семьи родственников, знакомых, приемные семьи или детские дома семейного типа — независимо от наличия средств свыше 100 тыс. грн на депозитном счете;
  • уточнение требований к сроку пребывания ВПЛ за границей и права на продолжение получения помощи;
  • уточнение условий назначения помощи в зависимости от площади жилого помещения, находящегося в собственности ВПЛ.

Напомним, что в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи заявили, что внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые изменили фактическое место проживания или пребывания, не нужно подавать новое заявление о постановке на учет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Кабинет Министров Украины война ВПЛ денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для выезда за границу мужчинам 18-22 лет нужно будет предъявить военно-учетный документ — МВД

Без военно-учетного документа мужчин 18-22 лет не выпустят за границу, объяснили в МВД.

Выехать за границу смогут мужчины от 18 до 22 лет включительно, кроме определенных должностных лиц — опубликовано постановление

Опубликовано постановление, разрешающее выезд мужчин от 18 до 22 лет включительно, за исключением некоторых должностных лиц.

Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Верховный Суд высказался об учете состояния ограниченной вменяемости при назначении наказания

Суды предыдущих инстанций признали военнослужащего виновным и приговорили его к 12 годам лишения свободы по статье 115 УК, Верховный Суд смягчил наказание.

Депутаты предлагают отменить решающую роль иностранных экспертов в формировании украинских судебных и правоохранительных органов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об исключении иностранных экспертов из процесса формирования украинских судебных и правоохранительных органов, а также из управления объектами государственной собственности Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області