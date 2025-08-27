Кабмін уточнив умови виплат для внутрішньо переміщених осіб: що зміниться

Уряд уточнив правила отримання грошової допомоги для ВПО.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку оформлення та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також до порядку надання допомоги на проживання.

Зокрема, уряд продовжив виплату допомоги на наступний шестимісячний період для найбільш вразливих категорій ВПО.

Внесені зміни передбачають:

засвідчення заявниками власним підписом достовірності та повноти відомостей, зазначених у заяві про взяття на облік ВПО;

призначення допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, які тимчасово або постійно влаштовані в сім’ї родичів, знайомих, прийомні сім’ї чи дитячі будинки сімейного типу — незалежно від наявності коштів понад 100 тис. грн на депозитному рахунку;

уточнення вимог до терміну перебування ВПО за кордоном та права на продовження отримання допомоги;

уточнення умов призначення допомоги залежно від площі житлового приміщення, яке є у власності ВПО.

Нагадаємо, що у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги заявили, що Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які змінили фактичне місце проживання чи перебування, не потрібно подавати нову заяву про взяття на облік.

