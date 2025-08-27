Кабмін уточнив умови виплат для внутрішньо переміщених осіб: що зміниться

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку оформлення та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також до порядку надання допомоги на проживання.
Зокрема, уряд продовжив виплату допомоги на наступний шестимісячний період для найбільш вразливих категорій ВПО.
Внесені зміни передбачають:
Нагадаємо, що у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги заявили, що Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які змінили фактичне місце проживання чи перебування, не потрібно подавати нову заяву про взяття на облік.
