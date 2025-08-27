Практика судів
  1. В Україні

Кабмін уточнив умови виплат для внутрішньо переміщених осіб: що зміниться

15:59, 27 серпня 2025
Уряд уточнив правила отримання грошової допомоги для ВПО.
Кабмін уточнив умови виплат для внутрішньо переміщених осіб: що зміниться
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку оформлення та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також до порядку надання допомоги на проживання.

Зокрема, уряд продовжив виплату допомоги на наступний шестимісячний період для найбільш вразливих категорій ВПО.

Внесені зміни передбачають:

  • засвідчення заявниками власним підписом достовірності та повноти відомостей, зазначених у заяві про взяття на облік ВПО;
  • призначення допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, які тимчасово або постійно влаштовані в сім’ї родичів, знайомих, прийомні сім’ї чи дитячі будинки сімейного типу — незалежно від наявності коштів понад 100 тис. грн на депозитному рахунку;
  • уточнення вимог до терміну перебування ВПО за кордоном та права на продовження отримання допомоги;
  • уточнення умов призначення допомоги залежно від площі житлового приміщення, яке є у власності ВПО.

Нагадаємо, що у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги заявили, що Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які змінили фактичне місце проживання чи перебування, не потрібно подавати нову заяву про взяття на облік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Кабінет Міністрів України війна ВПО грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні: роз’яснення МВС

Якщо депутатка місцевої ради отримує зарплату з місцевого бюджету як посадова особа, то вона зможе виїхати лише у службове відрядження – Ігор Клименко.

Для виїзду за кордон чоловікам 18-22 років потрібно буде показати військово-обліковий документ — МВС

Без військово-облікового документа чоловіків 18-22 років не випустять за кордон, пояснили у МВС.

Виїхати за кордон зможуть чоловіки з 18 до 22 років включно, крім певних посадовців – постанова опублікована

Опублікована постанова, яка дозволяє виїзд чоловікам з 18 до 22 років включно, за виключенням певних посадовців.

Застосування кайданків під час обшуку є правомірним, якщо це потрібно для безпеки учасників слідчих дій та запобігання перешкоджання обшуку — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що застосування кайданків під час проведення обшуку було правомірним, адже обвинувачений є військовим, має відповідну підготовку і міг чинити фізичні перешкоди особам, що проводили обшук.

Верховний Суд висловився стосовно врахування стану обмеженої осудності при призначенні покарання

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця за статтею 115 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років, Верховний Суд пом’якшив покарання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області