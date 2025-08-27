Правительство направило проект нового Таможенного кодекса Украины на оценку Европейской комиссии

Правительство одобрило проект нового Таможенного кодекса Украины и направило его на оценку Еврокомиссии.

Источник фото: Pixabay

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил проект нового Таможенного кодекса Украины и направил его на оценку Европейской комиссии. Документ разработан Минфином и Гостаможслужбой при поддержке экспертов ЕС на основе таможенного законодательства Евросоюза.

Протокольным решением правительство поручило Правительственному офису евроинтеграции передать текст проекта в Еврокомиссию, а Минфину – создать рабочую группу из представителей общественных организаций и бизнес-ассоциаций для его обсуждения. После оценки ЕС проект будет доработан совместно с экспертами.

Создание нового Таможенного кодекса является шагом на пути интеграции Украины в ЕС. Его принятие позволит гармонизировать таможенные процедуры с европейскими, что упростит и ускорит торговлю с странами ЕС, снизит расходы бизнеса и оптимизирует логистические процессы.

На данный момент Украина выполнила 91% таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Ранее Министерство финансов сообщило, что Украина успешно реализовала более 25% инициатив таможенного компонента Национальной стратегии доходов на 2024–2030 годы, опережая установленные сроки. Об этом говорится в отчете Департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда, который подтверждает оценку Еврокомиссии относительно прогресса Украины в реформировании таможенной сферы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.