Уряд направив проект нового Митного кодексу України на оцінку Європейській комісії

10:54, 27 серпня 2025
Уряд схвалив проект нового Митного кодексу України та направив його на оцінку Єврокомісії.
Джерело фото: Pixabay
Кабінет Міністрів схвалив проект нового Митного кодексу України та направив його на оцінку Європейській комісії. Документ розроблений Мінфіном і Держмитслужбою за підтримки експертів ЄС на основі митного законодавства Євросоюзу.

Протокольним рішенням уряд доручив Урядовому офісу євроінтеграції передати текст проекту до Єврокомісії, а Мінфіну – створити робочу групу з представників громадських організацій і бізнес-асоціацій для його обговорення. Після оцінки ЄС проект буде доопрацьований спільно з експертами.

Створення нового Митного кодексу є кроком на шляху інтеграції України до ЄС. Його ухвалення дозволить гармонізувати митні процедури з європейськими, що спростить і пришвидшить торгівлю з країнами ЄС, зменшить витрати бізнесу та оптимізує логістичні процеси.

Наразі Україна виконала 91% митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС.

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що Україна успішно реалізувала понад 25% ініціатив митного компонента Національної стратегії доходів на 2024–2030 роки, випереджаючи встановлені терміни. Про це йдеться у звіті Департаменту з бюджетних питань Міжнародного валютного фонду, який підтверджує оцінку Єврокомісії щодо прогресу України в реформуванні митної сфери.

