Уряд направив проект нового Митного кодексу України на оцінку Європейській комісії

Уряд схвалив проект нового Митного кодексу України та направив його на оцінку Єврокомісії.

Кабінет Міністрів схвалив проект нового Митного кодексу України та направив його на оцінку Європейській комісії. Документ розроблений Мінфіном і Держмитслужбою за підтримки експертів ЄС на основі митного законодавства Євросоюзу.

Протокольним рішенням уряд доручив Урядовому офісу євроінтеграції передати текст проекту до Єврокомісії, а Мінфіну – створити робочу групу з представників громадських організацій і бізнес-асоціацій для його обговорення. Після оцінки ЄС проект буде доопрацьований спільно з експертами.

Створення нового Митного кодексу є кроком на шляху інтеграції України до ЄС. Його ухвалення дозволить гармонізувати митні процедури з європейськими, що спростить і пришвидшить торгівлю з країнами ЄС, зменшить витрати бізнесу та оптимізує логістичні процеси.

Наразі Україна виконала 91% митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС.

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що Україна успішно реалізувала понад 25% ініціатив митного компонента Національної стратегії доходів на 2024–2030 роки, випереджаючи встановлені терміни. Про це йдеться у звіті Департаменту з бюджетних питань Міжнародного валютного фонду, який підтверджує оцінку Єврокомісії щодо прогресу України в реформуванні митної сфери.

