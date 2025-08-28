В Житомирской области будут судить акушера-гинеколога, в результате действий которого умер ребенок

Из-за лекарственной халатности ребенок погиб.

В Житомирской области в суд направлен обвинительный акт в отношении акушера-гинеколога из Коростышевской больницы из-за смерти новорожденного ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 25-летняя пациентка находилась на 41-42 неделе беременности и вовремя попала в родильное отделение. Однако дежуривший врач не отреагировал на ухудшение состояния плода, не прекратил медикаментозную стимуляцию родов и не направил пациентку на кесарево сечение.

В результате ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей и небрежного отношения к ним наступила внутриутробная гипоксия плода. При своевременном и должном принятии родов можно было предотвратить смерть новорожденного ребенка.

Указанное подтверждается выводами экспертного учреждения.

