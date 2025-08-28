На Житомирщині судитимуть акушера-гінеколога, внаслідок дій якого померла дитина

Через лікарську недбалість дитина загинула.

На Житомирщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо акушера-гінеколога з Коростишівської лікарні через смерть новонародженої дитини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 25-річна пацієнтка перебувала на 41–42 тижні вагітності і вчасно потрапила до пологового відділення. Проте лікар, який чергував, не відреагував на погіршення стану плода, не припинив медикаментозну стимуляцію пологів і не скерував пацієнтку на кесарів розтин.

Унаслідок неналежного виконання професійних обов’язків та недбалого ставлення до них настала внутрішньоутробна гіпоксія плода. При своєчасному та належному прийнятті пологів можливо було запобігти смерті новонародженої дитини.

Вказане підтверджується висновками експертної установи.

