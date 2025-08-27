Студенты могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн через «Дію»

Теперь зарегистрировать место жительства в общежитии можно онлайн через портал «Дія».

Иллюстративное фото, источник - chnu.edu.ua

В Украине запустили новый сервис для студентов: теперь зарегистрировать место проживания в общежитии можно онлайн через портал «Дія». Это позволит избежать очередей и бумажной бюрократии.

Чтобы изменить место проживания, студенту достаточно выполнить пять шагов:

Авторизоваться на портале «Дія».

В кабинете выбрать услугу «Изменение места проживания».

Указать учебное заведение и общежитие.

При необходимости добавить номер и дату договора о проживании.

Подписать заявление «Дія.Підписом» или ЭЦП и отправить.

После одобрения заявления уполномоченным лицом университета пользователь получит уведомление об оплате админсбора. Далее система автоматически передаст данные в орган регистрации места проживания. Отслеживать статус можно в кабинете на портале «Дія».

«Воспользоваться сервисом пока могут невоеннообязанные студенты, которые имеют карту налогоплательщика и подписали договор о проживании в общежитии», — подчеркнули в «Дії».

На данный момент 23 учебных заведения уже присоединились к упрощенной процедуре заселения. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

