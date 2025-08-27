Студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн через «Дію»

Тепер зареєструвати місце проживання в гуртожитку можна онлайн через портал «Дія».

Ілюстративне фото, джерело - chnu.edu.ua

В Україні запустили новий сервіс для студентів: тепер зареєструвати місце проживання в гуртожитку можна онлайн через портал «Дія». Це дозволить уникнути черг та паперової бюрократії.

Щоб змінити місце проживання, студенту достатньо виконати п’ять кроків:

Авторизуватися на порталі «Дія».

У кабінеті обрати послугу «Зміна місця проживання».

Вказати навчальний заклад та гуртожиток.

За потреби додати номер і дату договору про проживання.

Підписати заяву «Дія.Підписом» або КЕП та відправити.

Після схвалення заяви уповноваженою особою університету користувач отримає сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично передає дані до органу реєстрації місця проживання. Відстежувати статус можна у кабінеті на порталі «Дія».

«Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку», — наголосили в «Дії».

Наразі 23 навчальні заклади вже долучилися до спрощеної процедури заселення. Із повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

