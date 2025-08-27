Студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн через «Дію»

В Україні запустили новий сервіс для студентів: тепер зареєструвати місце проживання в гуртожитку можна онлайн через портал «Дія». Це дозволить уникнути черг та паперової бюрократії.
Щоб змінити місце проживання, студенту достатньо виконати п’ять кроків:
Після схвалення заяви уповноваженою особою університету користувач отримає сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично передає дані до органу реєстрації місця проживання. Відстежувати статус можна у кабінеті на порталі «Дія».
«Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку», — наголосили в «Дії».
Наразі 23 навчальні заклади вже долучилися до спрощеної процедури заселення. Із повним переліком можна ознайомитися за посиланням.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.