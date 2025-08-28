На границе с Румынией обнаружили скелет мужчины, а личность еще одного человека не могут идентифицировать

На границе с Румынией пограничники обнаружили останки мужчины, еще один скелет нашли в горах Ивано-Франковской области.

Пограничники отделения «Велятын» Мукачевского отряда во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасын наткнулись на фрагменты человеческого скелета. По предварительным данным, его могли повредить дикие животные. Причину гибели будут устанавливать эксперты.

Как сообщили в ГПСУ, рядом с останками нашли фрагменты одежды, камуфлированный рюкзак, сумку и документы, которые принадлежали 36-летнему мужчине. Его пограничники уже задерживали в ноябре 2023 года за попытку незаконно пересечь границу с Румынией. Тогда Хустский районный суд оштрафовал мужчину.

Кроме того, несколько дней назад пограничники отдела «Шибены» в Ивано-Франковской области также обнаружили в горах человеческий скелет. Документов не было.

По обоим случаям пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции.

