Практика судов
  1. В Украине

На границе с Румынией обнаружили скелет мужчины, а личность еще одного человека не могут идентифицировать

13:47, 28 августа 2025
На границе с Румынией пограничники обнаружили останки мужчины, еще один скелет нашли в горах Ивано-Франковской области.
На границе с Румынией обнаружили скелет мужчины, а личность еще одного человека не могут идентифицировать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники отделения «Велятын» Мукачевского отряда во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасын наткнулись на фрагменты человеческого скелета. По предварительным данным, его могли повредить дикие животные. Причину гибели будут устанавливать эксперты.

Как сообщили в ГПСУ, рядом с останками нашли фрагменты одежды, камуфлированный рюкзак, сумку и документы, которые принадлежали 36-летнему мужчине. Его пограничники уже задерживали в ноябре 2023 года за попытку незаконно пересечь границу с Румынией. Тогда Хустский районный суд оштрафовал мужчину.

Кроме того, несколько дней назад пограничники отдела «Шибены» в Ивано-Франковской области также обнаружили в горах человеческий скелет. Документов не было.

По обоим случаям пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Румыния Государственная пограничная служба граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Верховный Суд объяснил, когда обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его адвокатом

Обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его адвоката, указав непосредственно в тексте исправленной жалобы, что она подается в связи с отказом от услуг защитника.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

Генштаб направил письмо Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать законопроект о запрете судам смягчать наказание военным за неподчинение

В Генштабе ВСУ указали, что командиры воинских частей поддерживают этот законопроект.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області